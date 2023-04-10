В США допустили, что попавшие в сеть секретные документы могут быть подделкой

Короткая ссылка
Попавшие в соцсети секретные документы, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению, могут оказаться подделкой.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, власти занимаются поиском источника утечки документов. Независимой проверки на подлинность бумаг ещё не проводили.

«Они (чиновники. — RT) не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию», — сообщают собеседники агентства.

Уточняется, что расследование находится на ранней стадии.

Предполагается, что за утечкой может стоять американец, а не один из союзников США.

Ранее в The New York Times отмечали, что власти США работают над удалением данных документов из социальных сетей, но пока это не получилось сделать.

В конце февраля хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «НемеZида» около 6 тыс. файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*.

В материале сказано, что также имеются данные о нарушениях, например списки тех, кто уходил в самоволку.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить