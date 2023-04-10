В США допустили, что попавшие в сеть секретные документы могут быть подделкой

Попавшие в соцсети секретные документы, где описывается состояние ВСУ и планы США и НАТО по их укреплению, могут оказаться подделкой.

По данным агентства Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников, власти занимаются поиском источника утечки документов. Независимой проверки на подлинность бумаг ещё не проводили.

«Они (чиновники. — RT) не исключают, что документы могли быть подделаны, чтобы ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию», — сообщают собеседники агентства.

Уточняется, что расследование находится на ранней стадии.

Предполагается, что за утечкой может стоять американец, а не один из союзников США.

Ранее в The New York Times отмечали, что власти США работают над удалением данных документов из социальных сетей, но пока это не получилось сделать.

В конце февраля хакерская группа RaHDit опубликовала на портале «НемеZида» около 6 тыс. файлов со взломанных ими компьютеров кадровой службы украинского националистического полка «Азов»*.

В материале сказано, что также имеются данные о нарушениях, например списки тех, кто уходил в самоволку.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.