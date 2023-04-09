Президент Франции Макрон заявил о невозможности создания архитектуры безопасности в Европе

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейской архитектуры безопасности, о которой ранее говорил китайский лидер Си Цзиньпин, не может быть, пока на территории Европы есть такие конфликты, как на Украине.
Президент Франции Макрон заявил о невозможности создания архитектуры безопасности в Европе
  • AP

Об этом он заявил в интервью изданию Echos.

«Не может быть европейской архитектуры безопасности, пока в Европе есть захваченные страны или замороженные конфликты», — отметил Макрон.

Также он заявил, что Европа не должна втягиваться в противостояние Соединённых Штатов и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под «американский ритм».

Макрон подчеркнул, что европейцам необходимо «проснуться» и подумать о своих интересах.

Ранее газета The Hill сообщила, что контакты на высоком уровне между Францией и Китаем высвечивают возрастающую напряжённость между Европой и США по вопросу их отношения к КНР.

Отмечается, что приезд Макрона говорит о нацеленности Франции на поддержание и, возможно, укрепление экономических связей с КНР.

7 апреля Си Цзиньпин и Эммануэль Макрон провели неформальную встречу в городе Гуанчжоу (провинция Гуандун) на юге Китая.

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