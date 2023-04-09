Адвокат Трампа заявил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений
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В интервью телекомпании ABC адвокат сообщил, что существуют законодательные основания для требования снятия обвинений.
«Ожидаю, что будет несколько хорошо обоснованных ходатайств о снятии обвинений. Всё дело основано на шатких законодательных основаниях, это, скорее, умственная гимнастика», — отметил он.
Говоря о ходатайствах о смене места рассмотрения дела, он заявил, что Манхэттен, где дело рассматривается в данный момент, «на прошлых выборах был на 87% за Байдена».
Это «твердыня либерализма и активизма», что негативно влияет на процесс, добавил Трасти.
5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.
Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Трампа говорит о кризисе либеральной идеологии.