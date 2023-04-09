Адвокат Трампа заявил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений

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Защита бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа намерена добиваться снятия с него всех обвинений в деле о подлоге финансовых документов, сообщил адвокат Трампа Джим Трасти.
Адвокат Трампа заявил, что защита экс-президента США будет добиваться снятия обвинений
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В интервью телекомпании ABC адвокат сообщил, что существуют законодательные основания для требования снятия обвинений.

«Ожидаю, что будет несколько хорошо обоснованных ходатайств о снятии обвинений. Всё дело основано на шатких законодательных основаниях, это, скорее, умственная гимнастика», — отметил он.

Говоря о ходатайствах о смене места рассмотрения дела, он заявил, что Манхэттен, где дело рассматривается в данный момент, «на прошлых выборах был на 87% за Байдена».

Это «твердыня либерализма и активизма», что негативно влияет на процесс, добавил Трасти.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Трампа говорит о кризисе либеральной идеологии.

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