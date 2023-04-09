«СТРАНА.ua»: Зеленский раскрыл планы Киева и Варшавы во время визита в Польшу
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По его словам, обсуждаются варианты, что, если Украине не удастся быстро вступить в Европейский союз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника, в который входят Киев, Варшава и Вильнюс, а также создание нового политического образования, включающего Латвию, Эстонию и Молдову.
Политолог также не исключил отдельный союз Украины и Польши в результате ещё большего сближения.
5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.
Обозреватель Associated Press Ванесса Гера выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.
Она заявила, что более 100 тыс. поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей».
Польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» о данных событиях, добавила Гера.