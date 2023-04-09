«СТРАНА.ua»: Зеленский раскрыл планы Киева и Варшавы во время визита в Польшу

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Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу непреднамеренно раскрыл планы Киева и Варшавы после завершения конфликта. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию «СТРАНА.ua».
«СТРАНА.ua»: Зеленский раскрыл планы Киева и Варшавы во время визита в Польшу
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По его словам, обсуждаются варианты, что, если Украине не удастся быстро вступить в Европейский союз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника, в который входят Киев, Варшава и Вильнюс, а также создание нового политического образования, включающего Латвию, Эстонию и Молдову.

Политолог также не исключил отдельный союз Украины и Польши в результате ещё большего сближения.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.

Она заявила, что более 100 тыс. поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей».

Польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» о данных событиях, добавила Гера.

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