Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу непреднамеренно раскрыл планы Киева и Варшавы после завершения конфликта. Об этом заявил политолог Руслан Бортник в интервью изданию «СТРАНА.ua».

По его словам, обсуждаются варианты, что, если Украине не удастся быстро вступить в Европейский союз и НАТО, может произойти расширение функций Люблинского треугольника, в который входят Киев, Варшава и Вильнюс, а также создание нового политического образования, включающего Латвию, Эстонию и Молдову.

Политолог также не исключил отдельный союз Украины и Польши в результате ещё большего сближения.

5 апреля Зеленский заявил, что после победы между Украиной и Польшей не будет границ.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что такие заявления украинского президента требуют разъяснений.

Обозреватель Associated Press Ванесса Гера выразила мнение, что поездка Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры.

Она заявила, что более 100 тыс. поляков, включая детей и женщин, погибли от рук своих «украинских соседей».

Польские чиновники настаивают на отображении «полной правды» о данных событиях, добавила Гера.