Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что из подозреваемой в убийстве военкора Владлена Татарского на Западе пытаются лепить образ жертвы.
Захарова обвинила Запад в попытках слепить жертву из подозреваемой в убийстве Татарского
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По её словам, никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов «не выдавил» из себя и слова осуждения «запредельной по любым человеческим меркам жестокости».

При этом дипломат подчеркнула, что «морально деградировавшая» подозреваемая вызывает у Запада большее сочувствие.

«На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга.

Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Татарского орденом Мужества посмертно.

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