Военкора Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Похоронную процессию сопровождал военный оркестр. На церемонию прощания с военкором пришло большое количество людей, в том числе лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, друг военкора музыкант Аким Апачев, военный эксперт Даниил Безсонов, основатель Группы Вагнера Евгений Пригожин и многие другие.

8 апреля на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Владленом Татарским, который погиб в результате теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Национальный антитеррористический комитет заявил, что теракт в отношении Татарского был спланирован украинскими спецслужбами.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении Владлена Татарского орденом Мужества посмертно.