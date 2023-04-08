Посольство: информации о пострадавших при теракте в Тель-Авиве россиянах нет

Информации о пострадавших при теракте в Тель-Авиве россиянах нет, сообщили в посольстве России в Израиле.

«По состоянию на 09:00 мск информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы пострадать в результате произошедшего вечером 7 апреля на набережной Тель-Авива террористического нападения... отсутствует», — приводит сообщение ТАСС.

Консульский отдел посольства продолжает следить за ситуацией.

Вечером 7 апреля полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.

Позднее Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявляла, что погибший и все пострадавшие в результате теракта в Тель-Авиве являются туристами. Согласно полученной потом информации, погибший оказался гражданином Италии.