Израильские медики: погибший и все пострадавшие в Тель-Авиве являются туристами

Короткая ссылка
Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявила, что погибший и все пострадавшие в результате теракта в Тель-Авиве являются туристами.

По данным службы, трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, двое же были с лёгкими ранениями.

«Все пострадавшие — туристы», — цитирует заявление медиков РИА Новости.

Погибший также является туристом.

Ранее полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.

Позднее в связи с ЧП израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить