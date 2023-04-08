Израильские медики: погибший и все пострадавшие в Тель-Авиве являются туристами

Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявила, что погибший и все пострадавшие в результате теракта в Тель-Авиве являются туристами.

По данным службы, трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести, двое же были с лёгкими ранениями.

«Все пострадавшие — туристы», — цитирует заявление медиков РИА Новости.

Погибший также является туристом.

Ранее полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.

Позднее в связи с ЧП израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.