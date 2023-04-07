В Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов, водитель нейтрализован
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Как пишет РИА Новости, МИД Израиля считает инцидент терактом.
По информации израильской газеты Haaretz, в результате ЧП пострадали шесть человек. В экстренных службах отметили, что, по предварительным данным, нападавший был нейтрализован гражданскими.
«В полиции сообщили, что получили сообщение о том, что автомобиль наехал на нескольких пешеходов на улице Кауфман и перевернулся», — пишет издание.
Также уточняется, что погибший — 30-летний мужчина.