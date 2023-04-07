В Тель-Авиве автомобиль наехал на пешеходов, водитель нейтрализован

Полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Как пишет РИА Новости, МИД Израиля считает инцидент терактом.

По информации израильской газеты Haaretz, в результате ЧП пострадали шесть человек. В экстренных службах отметили, что, по предварительным данным, нападавший был нейтрализован гражданскими.

«В полиции сообщили, что получили сообщение о том, что автомобиль наехал на нескольких пешеходов на улице Кауфман и перевернулся», — пишет издание.

Также уточняется, что погибший — 30-летний мужчина.