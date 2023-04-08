Погибшим в результате теракта в Тель-Авиве оказался итальянец

В результате теракта в Тель-Авиве погиб 36-летний гражданин Италии.

Об этом сообщает израильская газета Jerusalem Post.

Отмечается, что среди пострадавших есть и другие итальянцы, а также британцы.

Информацию о погибшем в своих соцсетях подтвердил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Ранее Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявляла, что погибший и все пострадавшие в результате теракта в Тель-Авиве являются туристами.

Вечером 7 апреля полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.

Позднее в связи с ЧП израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.