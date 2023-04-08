Зампред СБ России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Украина не нужна ни странам Запада, ни Африке, ни Азии и Латинской Америке.

«Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна», — написал Медведев в соцсети «ВКонтакте».

В частности, он отметил, что поддержка киевского режима «уже устроила европейцам настоящий финансовый и политический ад», а власти США пытаются «сделать себе пиар на военных и санкционных кампаниях».

Обозреватель The Washington Times Майкл Маккена ранее выразил мнение, что неудачи ВСУ на поле боя вынудят Запад отказаться от военной помощи киевскому режиму.

Также генсек НАТО констатировал, что в альянсе истощены запасы снарядов для поставок Киеву.

Депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что США оказывают давление на страны ЕС, чтобы не допустить разрешения конфликта на Украине.