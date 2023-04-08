Профессор Петро назвал анализом свои слова о поражении Киева на конференции BofA

Профессор политической науки Университета Род-Айленда Николай Петро назвал анализом свои слова о поражении Украины на конференции Bank of America.

Ранее обозреватель Financial Times Джонатан Уитли сообщил, что Bank of America прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и украинского лидера Владимира Зеленского.

«Я указал автору материала о конференции из Financial Times, что есть разница между высказыванием в поддержку и анализом. Я высказывал анализ», — рассказал профессор агентству РИА Новости.

Как пояснил Петро, своим высказыванием он подразумевал, что конфликт на украинской территории отбросил Украину ещё дальше в развитии, хотя и до него страна была самой бедной в Европе.

Он также отметил, что украинской стороне понадобится решить множество вопросов: восстанавливать экономическую стабильность, что может занять десятилетия, договариваться с миллионами русскоязычных жителей, урегулировать отношения с Россией.

Ранее Всемирный банк изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в этом году, теперь же на 0,5%.