Всемирный банк понизил прогноз по поводу ВВП Украины

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Всемирный банк (ВБ) изменил прогноз по ВВП Украины. Изначально в организации прогнозировали рост украинского ВВП на 3,3% в этом году, теперь же на 0,5%.
Всемирный банк понизил прогноз по поводу ВВП Украины
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад финансового института.

«По прогнозам, рост экономики Украины в этом году составит 0,5% после ошеломляющего падения на 29,2% в 2022 году», — говорится в документе.

По мнению Всемирного банка, поддерживают экономическую активность Украины открытие черноморских портов и торговля зерном, а также зарубежные кредиты.

Ранее сообщалось, что Канада в этом году планирует предоставить Украине кредит по линии МВФ на сумму 2,4 млрд канадских долларов ($1,8 млрд).

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