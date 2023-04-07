FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за пророссийских заявлений выступающих

Обозреватель Financial Times Джонатан Уитли сообщил, что Bank of Americа прервал онлайн-конференцию по вопросам геополитики из-за критики в адрес Украины и украинского лидера Владимира Зеленского.

По его словам, два человека, которые приняли участие в конференции, рассказали, что старший вице-президент BofA Securitiesпо международным отношениям Дэниел Шихан критиковал Зеленского, описывая его как «мастера манипуляции и пародирования».

В материале сказано, что другой человек охарактеризовал конференцию как «безжалостно антиукраинское».

Так, в ходе мероприятия американский профессор политологии обвинил американское правительство в том, что оно не заинтересовано в прекращении огня на Украине из-за «резкого увеличения энергетической и военной зависимости Евросоюза от Америки».

30 марта депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний Национального совета, протестуя против выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.