FT: Bank of Americа прервал онлайн-конференцию из-за пророссийских заявлений выступающих
По его словам, два человека, которые приняли участие в конференции, рассказали, что старший вице-президент BofA Securitiesпо международным отношениям Дэниел Шихан критиковал Зеленского, описывая его как «мастера манипуляции и пародирования».
В материале сказано, что другой человек охарактеризовал конференцию как «безжалостно антиукраинское».
Так, в ходе мероприятия американский профессор политологии обвинил американское правительство в том, что оно не заинтересовано в прекращении огня на Украине из-за «резкого увеличения энергетической и военной зависимости Евросоюза от Америки».
30 марта депутаты от оппозиционной Австрийской партии свободы покинули зал заседаний Национального совета, протестуя против выступления по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского.