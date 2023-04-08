Служба скорой помощи Израиля в своих соцсетях заявила, что число пострадавших при теракте в Тель-Авиве возросло до семи.

«Всего в результате нападения... 30-летний мужчина, погибший на месте, и семь раненых, которые были сбиты автомобилем», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы: трое в состоянии средней тяжести и четверо с лёгкими ранениями.

Ранее полиция Израиля сообщила, что водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на набережной Тель-Авива, после чего был нейтрализован.

Позднее в связи с ЧП израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился мобилизовать резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.