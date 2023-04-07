Главу дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД России из-за заявления Оттавы о Татарском

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Исполняющий обязанности главы дипмиссии Канады в Москве был вызван в МИД России, ему выражен протест в связи с высказываниями постпреда страны при ООН о погибшем военкоре Владлене Татарском.
Главу дипмиссии Канады в Москве вызвали в МИД России из-за заявления Оттавы о Татарском
  • РИА Новости

«Вызванному в МИД канадскому советнику-посланнику Б. Эбелю 7 апреля был заявлен решительный протест в связи с высказываниями постоянного представителя Канады при ООН Р. Рэя, который, по сути, поддержал совершённый против военного корреспондента Владлена Татарского (М.Ю. Фомина) террористический акт», — говорится в заявлении.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что слова канадского представителя являются примером нагнетания русофобии в Канаде.

Ранее МИД России сообщил, что теракт в Санкт-Петербурге станет одной из тем обсуждения в Совбезе ООН во время председательства России.

Теракт, в результате которого был убит Татарский, произошёл 2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Ещё 42 человека обратились за медицинской помощью.

4 апреля Следственный комитет России предъявил обвинение Дарье Треповой в совершении теракта. Суд арестовал её на два месяца.

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