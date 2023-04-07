Rzeczpospolita: Украина могла бы стать частью польского государства после конфликта
- РИА Новости
По его словам, польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую.
Углублённое сотрудничество регионов Украины и Польши решило бы вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО, уверен журналист.
Таким образом, считает Гроссе, можно обеспечить «стабильность и безопасность» Европы.
При этом подобная уния Польши и Украины позволит США сосредоточиться на Тихом океане, сказал он.
По мнению бывшего посла Польши в России Катажины Пелчинской-Наленч, идея создания единого государства между Польшей и Украиной нереализуема и не отвечает интересам Варшавы.
5 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.