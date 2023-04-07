Rzeczpospolita: Украина могла бы стать частью польского государства после конфликта

Украина могла бы стать частью польского государства после завершения конфликта, что позволило бы противостоять России, об этом неоднократно высказывались эксперты, пишет обозреватель Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.

По его словам, польские специалисты советуют восстановить историческую Речь Посполитую.

Углублённое сотрудничество регионов Украины и Польши решило бы вопрос о вступлении Киева в ЕС и НАТО, уверен журналист.

Таким образом, считает Гроссе, можно обеспечить «стабильность и безопасность» Европы.

При этом подобная уния Польши и Украины позволит США сосредоточиться на Тихом океане, сказал он.

По мнению бывшего посла Польши в России Катажины Пелчинской-Наленч, идея создания единого государства между Польшей и Украиной нереализуема и не отвечает интересам Варшавы.

5 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «после победы» между Украиной и Польшей не будет границ.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отмечал, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины.