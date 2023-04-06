Экс-посол Польши в России Пелчинская-Наленч: идея польско-украинской унии нереализуема

Бывший посол Польши в России Катажина Пелчинская-Наленч в эфире RMF FM заявила, что идея создания единого государства между Польшой и Украиной нереализуема и не отвечает интересам Варшавы.

«Любые прогнозы насчёт создания польско-украинской унии кажутся мне нереальными, опасными, неправильными», — цитирует её РИА Новости.

По её словам, сама по себе идея об унии может казаться привлекательной, но в реальность её воплотить невозможно и опасно.

Она отметила, что воплощение подобного плана не обеспечило бы ни экономического, ни социального, ни политического благополучия двум странам.

5 апреля Владимир Зеленский на встрече с польским президентом Анджеем Дудой заявил, что после «победы» между Украиной и Польшей не будет границ. По его словам, речь идёт о политических, экономических и исторических границах.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что руководство Польши ждёт удачного момента, чтобы получить контроль над западными территориями Украины. По его словам, польские власти не могут отказаться от планов по возвращению земель Западной Украины.