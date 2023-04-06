Премьер Ливана осудил нанесённые с территории страны удары по Израилю

Назначенный премьер-министр Ливана Наджиб Микати выступил с осуждением ударов, которые были нанесены по Израилю с территории страны.

«Мы осуждаем запуск ракет с (территорий. — RT) на юге Ливана», — приводит слова Микати телеканал Al Jazeera.

Он отметил, что проводится расследование с целью установления обстоятельств инцидента.

Ранее в армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.

До этого сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.