Премьер Ливана осудил нанесённые с территории страны удары по Израилю
«Мы осуждаем запуск ракет с (территорий. — RT) на юге Ливана», — приводит слова Микати телеканал Al Jazeera.
Он отметил, что проводится расследование с целью установления обстоятельств инцидента.
Ранее в армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.
До этого сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.
Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.