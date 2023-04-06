В Израиле пройдёт срочное совещание силовиков после ракетного обстрела со стороны Ливана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства после того, как северные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана.

Gettyimages.ru