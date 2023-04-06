В Израиле пройдёт срочное совещание силовиков после ракетного обстрела со стороны Ливана

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства после того, как северные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу со стороны Ливана.
В Израиле пройдёт срочное совещание силовиков после ракетного обстрела со стороны Ливана
  • Gettyimages.ru

«(Премьер-министр. — RT) проведёт оперативное совещание с руководством системы безопасности», — заявили в канцелярии Нетаньяху.

Как сообщает Haaretz, Нетаньяху регулярно получает информацию о происходящем.

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