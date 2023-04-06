В армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.

Соответствующее заявление израильская армия опубликовала в своих соцсетях.

«Поступило сообщение о миномётном обстреле района Метулы со стороны ливанской границы», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.