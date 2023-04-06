Нетаньяху: Израиль нанесёт ответный удар по любому врагу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна нанесёт ответный удар по любому врагу и внутренние разногласия не помешают единству израильского народа.

«Внутренний спор между нами не помешает нам действовать против них в любом месте и в любое время», — приводит ТАСС слова Нетаньяху перед заседанием военно-политического кабинета страны.

Он отметил, что израильский народ един в данном вопросе.

Ранее в армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.

До этого сообщалось, что Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.