Министр обороны Израиля приказал готовиться к любым вариантам ответа на обстрел из Ливана

Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился вести подготовку к любым возможным ответным мерам на обстрел страны с ливанской территории.

Отмечается, что Галант провёл совещание по оценке ситуации, в котором участвовали военные высокого ранга.

«По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события», — приводит ТАСС сообщение израильского Минобороны.

Ранее в армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.

До этого сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.

Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.

Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.