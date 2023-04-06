Министр обороны Израиля приказал готовиться к любым вариантам ответа на обстрел из Ливана
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Отмечается, что Галант провёл совещание по оценке ситуации, в котором участвовали военные высокого ранга.
«По завершении совещания министр дал указание оборонным структурам подготовить любые возможные ответы на недавние события», — приводит ТАСС сообщение израильского Минобороны.
Ранее в армии Израиля заявили, что израильский город Метула обстреляли из миномётов со стороны Ливана.
До этого сообщалось, что израильский премьер Биньямин Нетаньяху созвал срочное совещание с силовым блоком правительства.
Это произошло после того, как по северу Израиля было выпущено несколько ракет со стороны Ливана.
Вместе с этим депутат ливанского парламента Касем Хашем заявил, что Израиль запустил по территории Ливана более 90 ракет.