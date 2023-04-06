Глава КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине
- РИА Новости
«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — приводит РИА Новости слова китайского лидера по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Он отметил, что необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, найти политическое решение и приступить к построению эффективной структуры европейской безопасности.
Ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.
До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.