Глава КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине

Китай вместе с Францией готов призывать мировое сообщество как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — приводит РИА Новости слова китайского лидера по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, найти политическое решение и приступить к построению эффективной структуры европейской безопасности.

Ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.