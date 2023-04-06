Глава КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине

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Китай вместе с Францией готов призывать мировое сообщество как можно скорее возобновить переговоры по ситуации на Украине, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Глава КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить переговоры по Украине
  • РИА Новости

«Китай готов сотрудничать с Францией, призывая международное сообщество возобновить мирные переговоры как можно скорее», — приводит РИА Новости слова китайского лидера по итогам переговоров с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Он отметил, что необходимо учитывать интересы безопасности всех сторон, найти политическое решение и приступить к построению эффективной структуры европейской безопасности.

Ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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