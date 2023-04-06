Глава ЕК заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для разговора сложатся условия.
Глава ЕК заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским
  • AP

«Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил своё стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

До этого фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.

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