Глава ЕК заявила о готовности Си Цзиньпина поговорить с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что китайский лидер Си Цзиньпин готов поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, когда для разговора сложатся условия.

«Было интересно услышать, что председатель Си подтвердил своё стремление своевременно поговорить, когда будут созданы соответствующие условия», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен на пресс-конференции в Пекине.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в вопросе украинского урегулирования за счёт хороших отношений с Россией.

До этого фон дер Ляйен призвала Китай сыграть конструктивную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине.