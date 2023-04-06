Си Цзиньпин: Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня

Каждый, кто ожидает от Китая уступок по вопросу Тайваня, предаётся несбыточным мечтаниям, заявил глава КНР Си Цзиньпин.

Он отметил, что тайваньский вопрос находится в центре коренных интересов Китая.

«Любой, кто ожидает, что Китай пойдёт на уступки по тайваньскому вопросу, предаётся несбыточным мечтаниям», — приводит РИА Новости слова главы КНР в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем.

В конце марта США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».