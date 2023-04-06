Си Цзиньпин: Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня
- РИА Новости
Он отметил, что тайваньский вопрос находится в центре коренных интересов Китая.
«Любой, кто ожидает, что Китай пойдёт на уступки по тайваньскому вопросу, предаётся несбыточным мечтаниям», — приводит РИА Новости слова главы КНР в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем.
В конце марта США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».