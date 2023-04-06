Си Цзиньпин: Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня

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Каждый, кто ожидает от Китая уступок по вопросу Тайваня, предаётся несбыточным мечтаниям, заявил глава КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин: Китай не пойдёт на уступки по вопросу Тайваня
  • РИА Новости

Он отметил, что тайваньский вопрос находится в центре коренных интересов Китая.

«Любой, кто ожидает, что Китай пойдёт на уступки по тайваньскому вопросу, предаётся несбыточным мечтаниям», — приводит РИА Новости слова главы КНР в разговоре с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.

Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем.

В конце марта США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».

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