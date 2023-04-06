В МИД КНР назвали вопрос Тайваня первой красной линией, которую нельзя пересекать

Вопрос Тайваня является первой красной линией, которую Вашингтону нельзя пересекать в отношениях с Пекином.

Об этом говорится в заявлении МИД КНР.

«Проблема Тайваня... является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — приводит текст документа ТАСС.

В ведомстве отметили, что тайваньский вопрос входит в ключевые интересы КНР.

Ранее в Министерстве обороны Китая заявили, что Соединённые Штаты должны прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем.

В конце марта США направили Тайваню приглашение принять участие в «саммите за демократию» в рамках «неофициальных отношений».