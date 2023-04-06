США и НАТО должны нести ответственность за кризис на Украине, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что её должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО», — цитирует её ТАСС.

Нин отметила, что у Североатлантического альянса нет необходимого статуса, чтобы упрекать Китай или давить на него.

Ранее американский военный Ноктис Дрейвен призвал наёмников из Соединённых Штатов не принимать участия в конфликте на Украине на стороне украинской армии.

Дрейвен также выразил уверенность, что украинским военнослужащим следует сложить оружие или перейти на сторону России.

По словам бывшего советника главы Пентагона Дугласа Макгрегора, ЦРУ направляет американских военнослужащих под видом контрактников на Украину, чтобы помочь украинской армии в управлении поставляемой странами НАТО техникой.