Польский депутат Томчак напомнил о необходимости ввести эмбарго на российский СПГ
- РИА Новости
В письме министру Томчак поинтересовался, какое количество СПГ на настоящий момент Польша импортирует по российскому направлению и какие суммы в связи с этим выплачиваются субъектам из России или Белоруссии.
«Когда Польша намерена ввести эмбарго на поступающий из России сжиженный газ СПГ?» — спросил депутат.
Он напомнил, что в апреле прошлого года польский министр государственных активов заявлял, что правительство интенсивно наращивает свои производственные мощности и работает над тем, чтобы как можно скорее отказаться от импорта российского СПГ.
Глава ведомства также повторял обещания премьер-министра Матеуша Моравецкого, что Польша прекратит импорт энергоресурсов из России (в том числе СПГ) к концу 2022 года. Между тем крайний срок введения эмбарго уже прошёл, подчеркнул Томчак.
«В последующие месяцы господин премьер не делал никаких заявлений по этому вопросу. Подчиняющееся вам ведомство не сообщало о каких-либо действиях с целью увеличить национальное производство СПГ или предоставить возможность импорта этого топлива в большем количестве из альтернативных России источников. На основании этого можно предположить, что никакие действия в этом плане не были предприняты», — заключил член сейма.
Он также спросил, почему обещание не было выполнено и что было сделано для роста внутреннего производства СПГ и увеличения альтернативных поставок.
Ранее аналитики из Польского института международных отношений (PISM) рассказали, что Европа всё ещё зависит от российских поставок сжиженного природного газа. По их мнению, интерес государств — членов ЕС к этим закупкам говорит о «трещине» в европейской солидарности.
В 2022 году власти Польши сообщили, что не могут ввести эмбарго на энергоносители из России самостоятельно, без решения Евросоюза. Как стало известно в конце марта, ЕС намерен найти способ предоставить участникам объединения возможность блокировать российские поставки СПГ без введения новых санкций.