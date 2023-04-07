Польский депутат Томчак напомнил о необходимости ввести эмбарго на российский СПГ

Депутат польского сейма Яцек Томчак обратился к министру государственных активов страны, вице-премьеру Яцеку Сасину по поводу ограничений на импорт российского сжиженного природного газа. Он потребовал пояснить, когда Варшава введёт эмбарго на такие поставки. С письмом политика ознакомился RT.

В письме министру Томчак поинтересовался, какое количество СПГ на настоящий момент Польша импортирует по российскому направлению и какие суммы в связи с этим выплачиваются субъектам из России или Белоруссии.

«Когда Польша намерена ввести эмбарго на поступающий из России сжиженный газ СПГ?» — спросил депутат.

Он напомнил, что в апреле прошлого года польский министр государственных активов заявлял, что правительство интенсивно наращивает свои производственные мощности и работает над тем, чтобы как можно скорее отказаться от импорта российского СПГ.

Глава ведомства также повторял обещания премьер-министра Матеуша Моравецкого, что Польша прекратит импорт энергоресурсов из России (в том числе СПГ) к концу 2022 года. Между тем крайний срок введения эмбарго уже прошёл, подчеркнул Томчак.

«В последующие месяцы господин премьер не делал никаких заявлений по этому вопросу. Подчиняющееся вам ведомство не сообщало о каких-либо действиях с целью увеличить национальное производство СПГ или предоставить возможность импорта этого топлива в большем количестве из альтернативных России источников. На основании этого можно предположить, что никакие действия в этом плане не были предприняты», — заключил член сейма.

Он также спросил, почему обещание не было выполнено и что было сделано для роста внутреннего производства СПГ и увеличения альтернативных поставок.

Ранее аналитики из Польского института международных отношений (PISM) рассказали, что Европа всё ещё зависит от российских поставок сжиженного природного газа. По их мнению, интерес государств — членов ЕС к этим закупкам говорит о «трещине» в европейской солидарности.

В 2022 году власти Польши сообщили, что не могут ввести эмбарго на энергоносители из России самостоятельно, без решения Евросоюза. Как стало известно в конце марта, ЕС намерен найти способ предоставить участникам объединения возможность блокировать российские поставки СПГ без введения новых санкций.