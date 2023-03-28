Bloomberg: ЕС прорабатывает пути блокировки поставок СПГ из России без введения санкций

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Европейский Союз ищет способ предоставить государствам-членам возможность блокировать российские поставки сжиженного природного газа без введения новых энергетических санкций.
Bloomberg: ЕС прорабатывает пути блокировки поставок СПГ из России без введения санкций
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

Согласно документу, с которым ознакомился Bloomberg, министры энергетики стран блока готовы одобрить предложение, которое даст правительствам возможность временно запретить российским экспортёрам заблаговременно резервировать мощности инфраструктуры, необходимые для поставок.

Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече во вторник, 28 марта, в Брюсселе.

Как уточняется, среди тех, кто активно поддерживает данную идею, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.

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