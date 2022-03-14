В Польше заявили, что не станут вводить эмбарго на энергоносители из России без решения ЕС

Власти Польши не могут сами, без решения Европейского союза, наложить эмбарго на энергоносители из России, заявил в эфире Польского телевидения представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский.

Наимский отметил, что решение об эмбарго «должно быть принято совместно всеми странами Евросоюза».

«Мы ведём переговоры на уровне Евросоюза, касающиеся введения санкций, блокирования закупок из России. Есть страны ЕС, которые этому сопротивляются: просто видят, что не в состоянии справиться, считают, что потери будут слишком велики», — цитирует его ТАСС.

При этом Наимский заявил, что «Польша может справиться без поставок с востока уже сегодня».

По его словам, осенью будет готов газопровод Baltic Pipe из Норвегии через Балтику в Польшу, также расширяется терминал СПГ в Свиноуйсьце.

Как ранее заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Евросоюз не будет вводить санкции против России в нефтегазовом секторе.

Итальянский министр иностранных дел Луиджи Ди Майо отмечал, что Россия является незаменимым партнёром в поставках газа в Европу.