Песков: в Кремле ориентируются на содержание недавних контактов Си Цзиньпина и Путина
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Как сообщает The New York Times, об этом посол Фу Цун сказал перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.
«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав. По его словам, прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.