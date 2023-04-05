Песков: в Кремле ориентируются на содержание недавних контактов Си Цзиньпина и Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал слова посла КНР в ЕС, назвавшего заявление о безграничной дружбе между Москвой и Пекином не более чем риторическим приёмом.

Как сообщает The New York Times, об этом посол Фу Цун сказал перед разговором с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между президентом Путиным и председателем Си совсем недавно в Москве», — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России примером взаимодействия великих держав. По его словам, прогресс в отношениях России и Китая за последние десять лет впечатляет.