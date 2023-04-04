Полковник Макгрегор: финансирование украинского конфликта приведёт США к полному упадку
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«Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооружённый конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьёзной психиатрической помощи», — написал он в статье для The American Conservative.
По словам Макгрегора, несмотря на помощь Запада, Украина проигрывает в борьбе с Россией, между тем американская финансовая система находится под угрозой катастрофического краха.
Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.