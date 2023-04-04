Полковник Макгрегор: финансирование украинского конфликта приведёт США к полному упадку

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор высказал мнение, что США дорого заплатят за решение Белого дома любой ценой поддерживать Украину, пишет РИА Новости. The Washington Post ранее сообщила, что между представителями Республиканской партии США развязалась «гражданская война» из-за разногласий по вопросу военной помощи Киеву.
Полковник Макгрегор: финансирование украинского конфликта приведёт США к полному упадку
  • AP
  • © Roman Chop

«Любой американский президент или политик, готовый развязать полномасштабный вооружённый конфликт с Россией, должен пройти обследование или как минимум нуждается в серьёзной психиатрической помощи», — написал он в статье для The American Conservative.

По словам Макгрегора, несмотря на помощь Запада, Украина проигрывает в борьбе с Россией, между тем американская финансовая система находится под угрозой катастрофического краха.

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби заявил, что поддержка Украины и поставка ей оружия отвечают национальным интересам США и их союзников.

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