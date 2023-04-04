Премьер Госсовета КНР провёл телефонный разговор с Мишустиным

Короткая ссылка
Премьер Госсовета КНР Ли Цян провёл телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Премьер Госсовета КНР провёл телефонный разговор с Мишустиным
  • AP
  • © Mark Schiefelbein

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития», — заявил Ли Цян.

Он указал, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и выгоды.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить