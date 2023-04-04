Премьер Госсовета КНР провёл телефонный разговор с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР Ли Цян провёл телефонный разговор с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия в новую эпоху между Россией и Китаем поддерживают высокий уровень развития», — заявил Ли Цян.

Он указал, что две страны развивают свои отношения на основе взаимного уважения, доверия и выгоды.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия и другие страны могут забить гвоздь в крышку гроба неоколониальных устремлений Запада.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что мир находится в начале длительного транзита в сторону многополярности.

Член политбюро Центрального комитета Компартии Китая, глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И заявил, что Китай и Россия сохраняют приверженность многополярному миру.