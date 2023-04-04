Адвокат: дело против Трампа только укрепит его шансы на переизбрание в 2024 году

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Дело в отношении бывшего президента США Дональда Трампа — это опасный прецедент политического преследования, считает адвокат политика Джо Такопина. Он уверен, что при этом данный процесс укрепит позиции Трампа в свете предстоящих президентских выборов.
Адвокат: дело против Трампа только укрепит его шансы на переизбрание в 2024 году
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По мнению юриста, дело в отношении его подзащитного никогда не было бы возбуждено, если бы Трамп не объявил о намерении участвовать в президентских выборах в 2024 году.

«Это новая опасная тенденция в этой стране — мы используем прокуратуру в качестве политического оружия. В этом нет сомнений. И опасность в том, что сейчас это Дональд Трамп, завтра это может оказаться демократ, на следующий день — мой брат, ваша сестра… Это опасный прецедент. И к сожалению, Рубикон уже перейдён», — цитирует адвоката РИА Новости.

Адвокат бывшего американского лидера Джо Такопина ранее анонсировал заявление подзащитного о своей невиновности в суде.

Сам Трамп при этом заявил, что в суде Нью-Йорка ему предъявят обвинения по 33 пунктам.

Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.

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