Глава МИД Венесуэлы осудил взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

В Венесуэле осудили взрыв в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.

«Венесуэла осуждает подлый террористический акт, совершенный в городе Санкт-Петербурге... Выражаем искренние соболезнования и братскую солидарность семьям жертв этого преступного и ничем не оправданного террористического акта», — цитирует РИА Новости главу МИД Венесуэлы Ивана Хиля.

2 апреля в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Инцидент произошёл в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в центре города. Военкор Владлен Татарский был убит. Ещё 33 человека пострадали, сообщили в Минздраве.

Подозреваемую задержали в Санкт-Петербурге 3 апреля.