Постпредство России предложило главе ЮНЕСКО оценить действия Киева против УПЦ
«Предлагаем гендиректору ЮНЕСКО также посетить Киево-Печерскую лавру, откуда режим Владимира Зеленского выгоняет монахов УПЦ, а также посмотреть видеозапись сожжения Корана украинскими военнослужащими в преддверии священного месяца Рамадан», — говорится в сообщении постпредства в Facebook*.
Российские дипломаты заявили, что это позволит Азуле увидеть, кто на самом деле угрожает историческому наследию Украины и разжигает ненависть в многоконфессиональной стране.
3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.
В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.
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