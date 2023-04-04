Постпредство России предложило главе ЮНЕСКО оценить действия Киева против УПЦ

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Российское постпредство при ЮНЕСКО предложило главе организации Одри Азуле посетить Киево-Печерскую лавру и оценить действия властей Украины против монахов канонической УПЦ.

«Предлагаем гендиректору ЮНЕСКО также посетить Киево-Печерскую лавру, откуда режим Владимира Зеленского выгоняет монахов УПЦ, а также посмотреть видеозапись сожжения Корана украинскими военнослужащими в преддверии священного месяца Рамадан», — говорится в сообщении постпредства в Facebook*.

Российские дипломаты заявили, что это позволит Азуле увидеть, кто на самом деле угрожает историческому наследию Украины и разжигает ненависть в многоконфессиональной стране.

3 апреля инвентаризационная комиссия Министерства культуры Украины зашла на территорию Киево-Печерской лавры.

В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

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