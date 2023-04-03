В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины

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Захват Киево-Печерской лавры нелегитимен с правовой точки зрения и безнравственен с духовной, заявили в МИД России.

«Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер», — говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что власти Киева не учитывают чувств и прав людей, в частности украинских граждан.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.

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