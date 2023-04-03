В МИД России назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины
«Захват Киево-Печерской лавры — нелегитимное с правовой и безнравственное с духовной точки зрения деяние нынешних властей в Киеве. Он показательнее многих иных шагов режима и его риторики доказывает его преступный характер», — говорится в сообщении ведомства.
В МИД отметили, что власти Киева не учитывают чувств и прав людей, в частности украинских граждан.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее заявил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.