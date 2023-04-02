Медведев: за действия против Киево-Печерской лавры Зеленский предстанет перед Божиим судом
- РИА Новости
По его словам, на фоне истории с лаврой становится ясна сущность Зеленского и его команды.
«Уверен, они предстанут не только перед судом человеческим, но прежде всего пред Его судом», — написал Медведев в своём Telegram-канале.
Суд на Украине ранее назначил митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.
По её словам, Зеленский, суд и толпа «беснуются в Великий пост».