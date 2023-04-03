Комиссия Минкультуры Украины вошла на территорию Киево-Печерской лавры
- РИА Новости
Об этом сообщил Союз православных журналистов.
«На территорию Киево-Печерской лавры зашла комиссия из Минкульта», — говорится в сообщении.
Уточняется, что члены комиссии вновь пытаются начать процесс передачи помещений лавры в государственное пользование.
В МИД России ранее назвали захват Киево-Печерской лавры нелегитимным деянием властей Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев издевается и глумится над православием.
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев ранее отметил, что за действия в отношении Киево-Печерской лавры президент Украины Владимир Зеленский и его администрация предстанут перед Божиим судом.