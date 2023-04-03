Трамп прибыл в свой небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что обстановка у небоскрёба спокойная.
На месте присутствуют журналисты и несколько активистов, в том числе сторонников Трампа.
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.