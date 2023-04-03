Трамп прибыл в свой небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд

Экс-президент США Дональд Трамп прибыл в свой нью-йоркский небоскрёб Trump Tower накануне явки в суд.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обстановка у небоскрёба спокойная.

На месте присутствуют журналисты и несколько активистов, в том числе сторонников Трампа.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.