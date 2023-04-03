Кирби: власти США готовы к вспышкам насилия на фоне предъявления обвинений Трампу

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил о готовности американских властей к вспышкам насилия в стране в связи с ожидающимся предъявлением обвинений бывшему американскому лидеру Дональду Трампу.

Он рассказал, что в американской администрации следят за ситуацией вокруг Трампа «настолько внимательно, насколько это возможно».

«Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не будет», — цитирует его ТАСС.

Кирби добавил, что насилию «нет места в США».

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.