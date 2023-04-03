Кирби: власти США готовы к вспышкам насилия на фоне предъявления обвинений Трампу
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Он рассказал, что в американской администрации следят за ситуацией вокруг Трампа «настолько внимательно, насколько это возможно».
«Мы будем готовы, если возникнет такая необходимость, но надеюсь, что этого не будет», — цитирует его ТАСС.
Кирби добавил, что насилию «нет места в США».
Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.
Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.
Также сообщалось, что Трамп выступит с речью после ожидаемого предъявления обвинений в суде Нью-Йорка.