Кирби: Белый дом не имеет данных об ответственных за убийство военкора Татарского
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«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.
Он отметил, что американская сторона не располагает какими-либо сведениями на этот счёт.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством военкора Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года.
Подробнее — в материале RT.