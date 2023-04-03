Кирби: Белый дом не имеет данных об ответственных за убийство военкора Татарского

У Белого дома нет сведений о том, кто является ответственным за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он отметил, что американская сторона не располагает какими-либо сведениями на этот счёт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством военкора Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года.

Подробнее — в материале RT.