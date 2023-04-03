Кирби: Белый дом не имеет данных об ответственных за убийство военкора Татарского

Короткая ссылка
У Белого дома нет сведений о том, кто является ответственным за убийство военного корреспондента Владлена Татарского, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: Белый дом не имеет данных об ответственных за убийство военкора Татарского
  • Gettyimages.ru

«Мы видели то же самое, что и вы, но у нас нет более глубоких сведений о произошедшем и об ответственных за это», — приводит ТАСС слова Кирби на брифинге.

Он отметил, что американская сторона не располагает какими-либо сведениями на этот счёт.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим поддерживает террор и, возможно, стоит за убийством военкора Владлена Татарского, как и многих других с 2014 года.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить