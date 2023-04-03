ЕС следит за ситуацией на рынке нефти после решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи заявил, что Европейский союз следит за ситуацией на рынке нефти после решения ряда стран ОПЕК+ сократить добычу.

«У нас нет специальных комментариев по событиям, произошедшим в выходные, но мы, безусловно, следим за ситуацией», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая до конца 2023 года.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.