Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ по нефти пощёчиной для главы Минфина Франции

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Решение ряда стран ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, которое приняли и в России, стало новой пощёчиной для главы Минфина Франции Брюно Ле Мэра, заявил французский политик, экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил новую пощёчину!» — написал он в Twitter.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.

Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.

После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.

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