Политик Филиппо назвал решение ОПЕК+ по нефти пощёчиной для главы Минфина Франции
«Бруно Ле Мэр, который должен был «обрушить российскую экономику», получил новую пощёчину!» — написал он в Twitter.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт и Оман сократят добычу нефти с мая до конца года.
Кроме того, Казахстан вместе с другими государствами ОПЕК+ дополнительно сократит добычу нефти на 78 тыс. баррелей в сутки с мая и до конца 2023 года.
После решения ряда стран ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 5%.