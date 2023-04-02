Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание в России сотрудника WSJ Гершковича

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора обсудили задержание российскими спецслужбами репортёра The Wall Street Journal Эвана Гершковича, который подозревается в шпионаже.
Лавров и Блинкен обсудили по телефону задержание в России сотрудника WSJ Гершковича
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Во время разговора Лавров заявил Блинкену о необходимости уважать решения российских властей в данном случае и избегать придания этому делу политической окраски.

«Лавров особо отметил, что Гершкович был взят с поличным при попытке получения секретных сведений, осуществляя под прикрытием журналистского статуса сбор данных, составляющих государственную тайну», — заявили в МИД.

Гершкович 30 марта был задержан в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. По информации ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

Американский президент Джо Байден обратился к российским властям с призывом освободить журналиста.

В Кремле подчеркнули, что журналиста взяли с поличным, речь идёт не о подозрениях.

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