Экс-президент США Дональд Трамп лидирует среди республиканцев в президентской гонке с отрывом в 30 процентных пунктов, однако предъявление обвинений и судебные разбирательства против него могут лишить его права на свободу слова. В таком случае это будет невиданным вмешательством в выборы и атакой на демократию, считает ведущий Fox News Такер Карлсон.

«Честно говоря, я думаю, что невозможно себе вообразить более масштабного вмешательства в выборы, более масштабной и более агрессивной атаки на нашу демократию, чем эта попытка заткнуть рот кандидату в президенты в год президентских выборов», — сказал журналист.

Он добавил, что российский президент Владимир Путин «никогда и мечтать не мог о более вредоносной атаке на Соединённые Штаты, чем эта».

Основательница юридической компании Dhillon Law Group Хармит Диллон, комментируя ситуацию, заявила, что политизация судебного процесса в данном случае будет серьёзным сбоем системы правосудия.

«Такер, я боюсь, что данное дело затронет не одного лишь Дональда Трампа. Оно подорвёт доверие всех граждан к верховенству права в нашей стране, что по-настоящему трагично», — цитирует её ИноТВ.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу.

Позже стало известно, что прокуратура Манхэттена связалась с командой юристов Трампа относительно явки политика с целью предъявления ему обвинений.

Трамп, в свою очередь, заявил, что предъявленные ему обвинения являются политическим преследованием и вмешательством в президентские выборы.