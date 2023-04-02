Экс-разведчик США Риттер: ВСУ не способны организовать успешное контрнаступление

Украинская армия не может организовать успешное контрнаступление, заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.

«Это армия, способная выполнять очень ограниченные задачи: они могут копать ямы в земле, спускаться в эти ямы и там умирать. Это всё, на что они способны в данный момент», — сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Red Pilled TV.

По его словам, даже западное оружие и подготовка не помогут украинским военным в бою.

Он добавил, что в случае, если контрнаступление ВСУ состоится, украинские войска будут разбиты.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.