Военный обозреватель Литовкин: ВСУ могут контратаковать в Запорожье и в районе Артёмовска

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Украинская армия может предпринять попытку контратаковать в Запорожской области и в районе Артёмовска (Бахмута), заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Военный обозреватель Литовкин: ВСУ могут контратаковать в Запорожье и в районе Артёмовска
  • AP
  • © Libkos

«Направление на Крым, Херсон. Они пытаются перерезать сухопутный путь на Крым — Запорожское направление, на Запорожскую АЭС», — сказал Литовкин в беседе с URA.RU.

Он отметил, что ещё одним направлением является район Артёмовска, Соледарско-Угледарская дуга.

По его словам, способность ВСУ наступать можно понять только в условиях реального боя.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов. 

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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