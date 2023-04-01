Депутат Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ждёт печальная участь

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Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что участь украинской «Гвардии наступления» будет печальной.
Депутат Шеремет заявил, что украинскую «Гвардию наступления» ждёт печальная участь
  • РИА Новости

«Шансов у националистов никаких нет. Их так званую «Гвардию наступления» ждёт печальная участь», — цитирует РИА Новости Шеремета.

По его словам, попытка наступления станет для ВСУ самоубийством.

Он рассказал о создании в прифронтовых регионах глубокоэшелонированной линии обороны.

Депутат добавил, что попытки прорыва украинских войск закончатся для них большими потерями.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) готовят контрнаступление, когда подсохнет земля после весенней распутицы. По его словам, на Украине завершают формирование контрударных корпусов. 

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявил, что Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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